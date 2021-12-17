طبيب أغويرو يكشف سبب اعتزاله!

تطرق روبرتو بيدرو طبيب القلب الخاص بالنجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، إلى السبب الرئيسي وراء قرار اعتزاله كرة القدم.

وأعلن أغويرو في مؤتمر صحافي، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، نظرا لمعاناته من اضطراب في نبضات القلب.

وذكر الطبيب بيدرو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "ما تم عمله بالقسطرة هو حرق تلك المنطقة التي نشأت منها اضطرابات نظم القلب".

وأضاف "نعتقد أن ما فعلناه سيجعل القلب يعمل بشكل جيد للغاية ويتم حل المشكلة، لكن نصيحتنا له كانت ألا يمارس الرياضات عالية الأداء التي تحتاج درجة كبيرة من الجهد البدني والعقلي لعدة ساعات في اليوم".

وأوضح "على الأرجح الندبة الصغيرة التي تم العثور عليها، ناتجة عن فيروس تعرض له في مرحلة ما في حياته، ولم يتم اكتشافه أبدا، لكن لا علاقة له بفيروس كورونا أو اللقاح".

وأتم "كنت قلقا للغاية، وحين رأيت نتائج الفحص، كان أول ما قلته له: إذا كنت ابني لنصحتك بعدم الاستمرار في لعب كرة القدم".

وأردف "ربما كان بإمكانه الاستمرار في اللعب دون مشاكل، لكن الأمر ليس مضمونا".