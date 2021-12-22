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إصابة نجمي ريال مدريد بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 09:21

إصابة نجمي ريال مدريد بفيروس كورونا
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة اثنين من نجومه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر الفريق الملكي في بيان له "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبان، إصابة إيسكو وديفيد ألابا بفيروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة فحصهما إيجابية".

يُذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد استبعد إيسكو وألابا من قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الليغا.

وانضم الثنائي لقائمة الغيابات في صفوف الملكي، والتي تضم بيل، كارفاخال، مودريتش، رودريغو، أسينسيو، لونين، مارسيلو، وكاسيميرو.

وقرر أنشيلوتي استدعاء عدد من لاعبي فريق الكاستيا في القائمة التي ستخوض مواجهة بيلباو، وهم توني فويدياس، ميغيل غوتيريز، أنطونيو بلانكو، بيتر فيجيريكو، وسيرجيو أريباس.

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#ريال مدريد
#كورونا
#فيروس كورونا
#إيسكو
#ديفيد ألابا

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