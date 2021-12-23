الدوري الإنجليزيّ: تأجيل مباراتين في الـ"بوكسينغ داي" بسبب كورونا

أُرجئت مباراتان جديدتان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانتا مقررتين الأحد، وهما ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد، بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الضيفَين، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري اليوم الخميس.

وأشار بيان الرابطة إلى أنه "عقب طلبات التأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد بسبب (فيروس كورونا المستجد) كوفيد-19، اجتمعت رابطة الدوري الإنجليزي هذا الصباح ووافقت بكل أسف على تأجيل مبارتي الناديين المقرر إقامتهما في البوكسينغ داي".

ويعاني واتفورد من نقص حاد في اللاعبين، حيث أرجئت له أيضًا مباراتيه الأخيرتين أمام كريستال بالاس وبيرنلي بسبب تفشي الفيروس في صفوفه.

ويتوقع أن يصبح واتفورد جاهزًا في الأيام القليلة المقبلة بعد خروج لاعبيه من الحجر الصحي، وبالتالي هناك إمكانية خوضه المباراة أمام وست هام يونايتد في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن ليدز عن خمس إصابات بين اللاعبين والموظفين اليوم الخميس، لينضموا إلى قائمة طويلة من الإصابات البدنية، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتاحة 13 لاعبًا وحارس مرمى من أصل 25 لاعبا مسجلا.

ويُعتبر ليدز من الأندية التي لديها أعلى نسبة إقبال على اللقاح في الدوري، وأشار في بيانه إلى أن "جميع الأشخاص الذين أصيبوا لم يعانوا من عوارض، ونعتقد أن ذلك ناتج عن نسبة عالية من اللاعبين الملقحين".

وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت، ومن المحتمل جدًا أن يستمر هذا العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات.

وتحدث هذه الأزمة في فترة محورية ومهمة جدًا في الكرة الإنجليزية، رياضيًا وماليًا، في ظل الحشود المتوقعة خلال الفترة بين 26 كانون الأول/ ديسمبر و3 كانون الثاني/ يناير.