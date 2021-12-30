استعدادات لكأس الأمم الأفريقية

تستعد المنتخبات الأفريقية لخوض منافسات بطولة كأس الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون، منذ يوم 9 كانون الثاني/ يناير المقبل ولغاية 6 شباط/ فبراير 2022.

وكانت نتائج قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية قد جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الغابون، جزر القمر.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

ويتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق، عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها الكاميرون العام المقبل، وهي على النحو التالي:

9 كانون الثاني/ يناير 2022:

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

أثيوبيا × كاب فيردي الساعة 9 مساء

10 كانون الثاني/ يناير:

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوي الساعة 6 مساء

الغابون × جزر القمر الساعة 9 مساء

11 كانون الثاني/ يناير:

الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرا

نيجيريا × مصر الساعة 6 مساء

السودان × غينيا بيساو الساعة 9 مساء

12 كانون الثاني/ يناير:

تونس × مالي الساعة 3 عصرا

موريتانيا × غامبيا الساعة 6 مساء

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار الساعة 9 مساء

13 كانون الثاني/ يناير:

كاب فيردي × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

الكاميرون × أثيوبيا الساعة 9 مساء

14 كانون الثاني/ يناير:

السنغال × غينيا الساعة 3 عصرا

المغرب × جزر القمر الساعة 6 مساء

مالاوي × زيمبابوي الساعة 6 مساء

الغابون × غانا الساعة 9 مساء

15 كانون الثاني/ يناير:

السودان × نيجيريا الساعة 6 مساء

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء

16 كانون الثاني/ يناير:

جامبيا × مالي الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار × سيراليون الساعة 6 مساء

تونس × موريتانيا الساعة 6 مساء

الجزائر × غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء

17 كانون الثاني/ يناير:

كاب فيردي × الكاميرون الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو × أثيوبيا الساعة 9 مساء

18 كانون الثاني/ يناير:

زيمبابوي × غينيا الساعة 6 مساء

مالاوي × السنغال الساعة 6 مساء

المغرب × الغابون الساعة 9 مساء

غانا × جزر القمر الساعة 9 مساء

19 كانون الثاني/ يناير:

مصر × السودان الساعة 9 مساء

غينيا بيساو × نيجيريا الساعة 9 مساء

20 كانون الثاني/ يناير:

سيراليون × غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء

الجزائر × كوت ديفوار الساعة 6 مساء

غامبيا × تونس الساعة 9 مساء

مالي × موريتانيا الساعة 9 مساء.