استعدادات لكأس الأمم الأفريقية

تستعد المنتخبات الأفريقية لخوض منافسات بطولة كأس الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون، منذ يوم 9 كانون الثاني/ يناير المقبل ولغاية 6 شباط/ فبراير 2022.
وكانت نتائج قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية قد جاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، كاب فيردي.
المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.
المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الغابون، جزر القمر.
المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، السودان.
المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.
المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.
ويتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.
وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق، عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها الكاميرون العام المقبل، وهي على النحو التالي:
9 كانون الثاني/ يناير 2022:
الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء
أثيوبيا × كاب فيردي الساعة 9 مساء
10 كانون الثاني/ يناير:
السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا
المغرب × غانا الساعة 6 مساء
غينيا × مالاوي الساعة 6 مساء
الغابون × جزر القمر الساعة 9 مساء
11 كانون الثاني/ يناير:
الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرا
نيجيريا × مصر الساعة 6 مساء
السودان × غينيا بيساو الساعة 9 مساء
12 كانون الثاني/ يناير:
تونس × مالي الساعة 3 عصرا
موريتانيا × غامبيا الساعة 6 مساء
غينيا الاستوائية × كوت ديفوار الساعة 9 مساء
13 كانون الثاني/ يناير:
كاب فيردي × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء
الكاميرون × أثيوبيا الساعة 9 مساء
14 كانون الثاني/ يناير:
السنغال × غينيا الساعة 3 عصرا
المغرب × جزر القمر الساعة 6 مساء
مالاوي × زيمبابوي الساعة 6 مساء
الغابون × غانا الساعة 9 مساء
15 كانون الثاني/ يناير:
السودان × نيجيريا الساعة 6 مساء
مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء
16 كانون الثاني/ يناير:
جامبيا × مالي الساعة 3 عصرا
كوت ديفوار × سيراليون الساعة 6 مساء
تونس × موريتانيا الساعة 6 مساء
الجزائر × غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء
17 كانون الثاني/ يناير:
كاب فيردي × الكاميرون الساعة 9 مساء
بوركينا فاسو × أثيوبيا الساعة 9 مساء
18 كانون الثاني/ يناير:
زيمبابوي × غينيا الساعة 6 مساء
مالاوي × السنغال الساعة 6 مساء
المغرب × الغابون الساعة 9 مساء
غانا × جزر القمر الساعة 9 مساء
19 كانون الثاني/ يناير:
مصر × السودان الساعة 9 مساء
غينيا بيساو × نيجيريا الساعة 9 مساء
20 كانون الثاني/ يناير:
سيراليون × غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء
الجزائر × كوت ديفوار الساعة 6 مساء
غامبيا × تونس الساعة 9 مساء
مالي × موريتانيا الساعة 9 مساء.
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