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المغرب يعزز منتخبه بثلاثة لاعبين

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 09:08

المغرب يعزز منتخبه بثلاثة لاعبين
لاعبو منتخب المغرب في بطولة كأس العرب
عرب ٤٨

عزز منتخب المغرب صفوفه بثلاثة لاعبين جدد لقائمته استعدادا لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن المدير الفني البوسني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وحيد خليلوزيتش، الليلة الماضية، استدعاء ثلاثة لاعبين جدد لقائمة المنتخب التي ستخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الكاميرون، الأسبوع بعد المقبل.

واللاعبون الثلاثة هُم: سفيان رحيمي، ومحمد الشيبي، وبدر بانون.

وشارك اللاعبون الثلاثة، في تشكيلة المنتخب التي خاضت كأس العرب الأخيرة في قطر، دون المحترفين في أوروبا، وبلغوا الدور ربع النهائي، قبل الخروج بركلات الترجيح، أمام المنتخب الجزائري، الذي فاز باللقب في النهاية.

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#منتخب المغرب
#كرة قدم
#كأس الأمم الأفريقية
#وحيد خليلوزيتش
#سفيان رحيمي
#محمد الشيبي
#بدر بانون

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