ديمبلي يضع شرطا للبقاء مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، وضع شرطا مقابل البقاء في صفوف فريقه برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إجمالي ما يطلبه ديمبلي ووكيله في السنة الأولى، يتخطى حاجز 80 مليون يورو.

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة "بيلد" أن وكيل ديمبلي طالب بأن يصبح راتبه السنوي 43 مليونًا، بجانب مكافأة بقيمة 5 ملايين حال الفوز بدوري أبطال أوروبا، ومليوني يورو حال التتويج بالليغا.

وقالت قناة TV3 الإسبانية "وكيل ديمبلي طلب الحصول على 15 مليون يورو لنفسه، و30 مليونًا لديمبلي كمكافأة تجديد، برشلونة يرى أن الطلبات باهظة وتسببت في تراجع مسار المفاوضات".

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يريد منح ديمبلي، راتبًا مناسبًا مع سقف الرواتب المحدد لعدم كسر قواعد اللعب المالي النظيف، بجانب القدرة على تسجيل الوافد الجديد فيران توريس.

وأفادت موندو ديبورتيفو أن إدارة برشلونة تثق في قدرتها على تسجيل توريس، من خلال بيع كوتينيو وأومتيتي رغم صعوبة العثور على أندية لضم الثنائي.