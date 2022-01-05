آرسنال يضع نجم برشلونة ضمن أولوياته

أفادت تقارير صحفية أن آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستهدف الفريق الكاتالوني الاستغناء عن خدمات كوتينيو في كانون الثاني/ يناير الجاري، من أجل تقليص فاتورة الرواتب وإبرام صفقات جديدة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال يسعى لضم كوتينيو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ومع وضع بند بخيار الشراء.

وأضافت الصحيفة، أن راتب اللاعب البرازيلي هو العائق حاليًا بالنسبة لآرسنال الذي يرغب في دفع 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لكوتينيو.

أما بالنسبة لبرشلونة، فيريد الحصول على 7.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا، مقابل إعارة كوتينيو، وليس 5.5 بالإضافة إلى المكافآت كما عرض آرسنال.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا لم يتوصل أي نادٍ من أندية البريمييرليغ، المهتمة بضم كوتينيو (آرسنال، توتنهام، ليستر سيتي، نيوكاسل) لاتفاق بشأن اللاعب، فيمكن أن يعود إلى البرازيل، وتحديدًا لأحد فريقي أتلتيكو مينيرو وبالميراس.

ويرغب برشلونة في تسجيل الصفقتين الجديدتين داني ألفيس وفيران توريس، بعد الهبوط بحد الرواتب عبر التخلص من بعض اللاعبين.