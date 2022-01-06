إنتر يطالب بـ"إيضاح" قوانين كورونا عقب تأجيل مباراته

عرب ٤٨ / أ ف ب

طالب إنتر حامل اللقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تأجيل مباراته أمام مضيفه بولونيا، بسبب عدم حضور الأخير بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، بعد حالات جماعية لإصابات بفيروس كورونا ضمن منافسات المرحلة العشرين، اليوم الخميس، إلى مزيد من "الوضوح" في القوانين المتعلقة بإدارة الوباء.

وقال المدير الإداري لإنتر، جوسيبي ماروتا، لقناة "دازون" للبث التدفقي "نشهد موقفً مرتبكًا. السلطات الصحية المحلية تقرر بشكل مستقل ونرى أن (نادي) فيرونا سيذهب إلى لا سبيتسيا مع أحد عشر لاعبا إيجابيا والفرق الأخرى محجوبة بعدد أقل من الحالات الإيجابية".

وبرغم الإعلان عن خوض جميع مباريات المرحلة 20، تغيب بولونيا عن الحضور لمواجهة الـ"نيراتسوري"، ما يشرّع احتمالية إعلان خسارة الفريق المضيف أو إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق.

غير أن القوانين الصارمة التي أعادت السلطات الصحية الإيطالية اعتمادها وتحديدا الحزم المعلنة لتورينو وأودينيزي وساليرنيتانا، وهي الأندية المستهدفة أيضًا بالحجر الصحي وإجراءات المراقبة المعززة، أدت إلى الغاء مبارياتها أمام أتالانتا وفينيتسيا وفيورنتينا تباعا.

وأضاف ماروتا: "يجب أن نلتقي بشكل مطلق بين النظام الرياضي ووزارة الصحة، وبالتالي الحكومة، لتحديد مرة وإلى الأبد بروتوكول مستقل بشأن قرارات السلطات الصحية المحلية".

واعتمدت الرابطة الدوري المحلي حتى صباح الخميس بروتوكولا جديدا لإلزام الفرق باللعب، من اللحظة التي يكون لديها فيها اثني عشر لاعبا متاحا وحارس مرمى، بما في ذلك عند الضرورة عن طريق استدعاء لاعبي فرق الشباب.