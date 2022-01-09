يوفنتوس يحقق فوزا دراماتيكيا على روما

حقق يوفنتوس فوزا مثيرا على مضيفه روما برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز رباعية يوفنتوس كل من اللاعبين باولو ديبالا، مانويل لوكاتيلي، ديان كولوسيفسكي وماتيا دي تشيليو، في المقابل سجل لاثية روما كل من اللاعبين تامي أبراهام وهنريك مخيتريان ولورينزو بيليغريني.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد روما عند 32 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح يوفنتوس في الدقيقة الثانية، بتسديدة أرضية من ديبالا من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها باتريسيو.

وأتى الرد من روما في الدقيقة السابعة، بعدما تابع سمولينغ عرضية من ركلة ركنية، ممررًا كرة بالرأس لأبراهام داخل المنطقة، الذي سدد بدوره رأسية ضعيفة أمسك بها تشيزني.

وحاول كييزا منح التقدم المبكر لليوفي بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الثامنة، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11، بعدما تابع أبراهام عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك.

وبحث روما عن تعزيز تقدمه مباشرة، بتسديدة أرضية قوية من كريستانتي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16، أمسك بها تشيزني.

ونجح اليوفي في تعديل النتيجة في الدقيقة 18، بتسديدة مقوسة من ديبالا من على حدود المنطقة، سكنت الشباك.

وأتى رد الفعل من روما عبر مخيتاريان، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22، تصدى لها تشيزني.

وبعد فترة من الهدوء، عاد يوفنتوس لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 42 برأسية من كولوسيفسكي، مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد سمولينغ رأسية قوية، اصطدمت بأبراهام داخل منطقة الـ6 ياردة وذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وتمكن روما من التقدم في النتيجة مبكرًا في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48، وذلك من خلال تسديدة من مخيتاريان من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بدي تشيليو وخادعت تشيزني قبل أن تسكن الشباك.

وأضاف روما الهدف الثالث في الدقيقة 53، وذلك من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها بيليغريني مسددًا كرة مباشرة فشل تشيزني في التصدي لها.

وظهر يوفنتوس للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 58، بتسديدة من ديبالا من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ونجح اليوفي في تقليص الفارق في الدقيقة 70، بعدما تلاعب موراتا بإيبانيز في الجانب الأيمن، قبل أن يرسل عرضية للوكاتيلي الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد الأخير رأسية سكنت الشباك.

وعاد اليوفي لأجواء المباراة من جديد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74، بعدما سدد موراتا كرة من داخل المنطقة، اصطدمت بدفاع روما، وتابعها كولوسيفسكي بتسديدة فشل باتريسيو في التصدي لها.

وأكمل يوفنتوس الريمونتادا بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 77، بعدما أرسل ماكيني بينية داخل المنطقة، أخطأ سمولينغ في إبعادها لتصل إلى دي تشيليو الذي سدد بدوره كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما تحصل روما على ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعد تسديدة من أبراهام اصطدمت بيد دي ليخت، واحتاج الحكم للعودة إلى تقنية الفار لاحتسابها، وإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الهولندي.

ونفذ بيلغريني الركلة مسددًا على يمين تشيزني، والذي تألق في التصدي للكرة، التي عادت إليه من جديد وسددها بغرابة إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سدد بيريز كرة أرضية قوية من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي (4-3).