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ديوكوفيتش يواجه تهديدا جديدا في أستراليا

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 09:08

ديوكوفيتش يواجه تهديدا جديدا في أستراليا
ديوكوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن السلطات الأسترالية تواصل محاولاتها من أجل ترحيل نجم التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعدما أنصفه القضاء بالبقاء والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة رغم عدم تلقيه اللقاح.

وكان المصنف أول عالميا قد أكد أنه لم يزر أي بلد آخر في الأسبوعين الأخيرين لسفره إلى أستراليا.

وحال ثبت كذب نوفاك، فإن هذا يعني احتمالية إلغاء تأشيرته مرة أخرى، ومنعه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، وفقا لما أكدته مصادر حكومية.

وحصل ديوكوفيتش أمس الإثنين، على حكم قضائي من محكمة أسترالية بالبقاء في البلاد، رغم عدم تلقيه أي لقاح مضاد لكورونا، بعد تقدمه بطعن على إلغاء تأشيرته.

لكن الحكومة الأسترالية لا تزال تملك خيارات، لترحيل المصنف أول عالميا.

وأكد مصدر بالحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء لصحيفة (سيدني مورنينغ هيرالد)، أنه يجرى حاليا دراسة ملف رحلات الرياضي الصربي الذي أرسله أثناء تقدمه بطلب الحصول على تأشيرة أستراليا بإعفاء طبي، نظرا لعدم حصوله على لقاح.

وبحسب الوثيقة، فقد نفى ديوكوفيتش أن يكون قد سافر إلى أي دولة أخرى على مدار الأيام الـ14 قبل تقدمه بطلب تأشيرة أستراليا، وكان ذلك منتصف ليلة الأربعاء الماضي حين استقل طائرة من إسبانيا توقفت في دبي ومنها إلى أستراليا.

ويقدم لاعب التنس أوراقا تفيد بإصابته بكورونا يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكنه أمضى ليلة العام الجديد في بلغراد، وفقا للصور المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يسافر لإسبانيا ومنها انطلق في الرابع من كانون الثاني/ يناير الجاري إلى أستراليا بمحطة توقف في دبي.

بودكاست عرب 48

#نوفاك ديوكوفيتش
#أستراليا
#بطولة أستراليا المفتوحة
#تنس

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