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مدرب الفراعنة بعد الخسارة: المباراة بدأت في الشوط الثاني!

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 09:20

مدرب الفراعنة بعد الخسارة: المباراة بدأت في الشوط الثاني!
المدرب البرتغالي كيروش (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عدم رضاه بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتقام البطولة الأفريقية في الكاميرون من 9 كانون الثاني/ يناير ولغاية 6 شباط/ فبراير القادم.

وذكر كيروش في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "منتخب مصر لم يحضر في الشوط الأول أمام نيجيريا وقدم أداء فقيرا للغاية. اللقاء بدأ في الشوط الثاني!".

وتابع المدرب البرتغالي "منتخب مصر ما زال أمامه الفرصة في المنافسة على الصعود، إذا فاز على غينيا بيساو والسودان ليحصد الفريق النقاط الست ويصعد للدور ثمن النهائي".

وسيلاقي المنتخب المصري في مباراته القادمة نظيره منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

بودكاست عرب 48

#كارلوس كيروش
#منتخب مصر
#منتخب نيجيريا
#كأس أمم أفريقيا

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