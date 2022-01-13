  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع المهاجم وود

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 16:48

نيوكاسل يتعاقد مع المهاجم وود
لاعبو نيوكاسل (توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعاقد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المهاجم النيوزيلندي الدولي كريس وود من بيرنلي، ليصبح ثاني لاعب منتدب بعد الملكية السعودية للنادي.

ووقع وود (30 عاما) على عقد لسنتين ونصف السنة في ملعب سانت جيمس بارك دون إعلان قيمته، فيما أشارت تقارير إلى أنه بلغ 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).

وسعى المدرب إدي هاو لتعزيز هجومه، بعد اصابة كالوم ولسون بكاحله وابتعاده ثمانية أسابيع عن الملاعب.

ووود هو ثاني لاعب يستقدمه نيوكاسل هذا الشهر بعد الظهير الدولي كيران تريبييه من أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

وقال هاو: "كريس هام لنا في هذا الوقت وأنا سعيد لجلبه. هو خطير هجوميا، من خلال قوته الجسدية وشخصيته التي تعجبني، ولديه خبرة واسعة في البريميرليغ".

وسجل وود 53 هدفا في 165 مباراة مع بيرنلي بعد انضمامه من ليدز عام 2017، بينها 3 أهداف في 21 مباراة هذا الموسم.

ويعاني نيوكاسل الذي لم يحرز أي لقب كبير منذ 1969 للبقاء في دوري النخبة، إذ فاز مرة يتيمة في 19 مباراة.

ويطمح بعد شرائه من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تعزيز تشكيلته لإنقاذه من الهبوط.

بودكاست عرب 48

#نيوكاسل
#كريس وود
#بيرنلي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بطولة إنجلترا: الفرنسي ديني من إيفرتون إلى أستون فيلا
بطولة إنجلترا: الفرنسي ديني من إيفرتون إلى أستون فيلا

2022-01-13

تشلسي يجدّد فوزه على توتنهام ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
تشلسي يجدّد فوزه على توتنهام ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2022-01-13

إنتر يحرز لقب السوبر الإيطالي بالرمق الأخير أمام يوفنتوس
إنتر يحرز لقب السوبر الإيطالي بالرمق الأخير أمام يوفنتوس

2022-01-13

الأكثر قراءة

اعتقالات خلال قمع احتجاجات أهالي النقب على أعمال التجريف الإسرائيلية

اعتقالات خلال قمع احتجاجات أهالي النقب على أعمال التجريف الإسرائيلية

2022-01-12
الشاباك يتهم إسرائيليات بتشكيل شبكة تجسس لصالح إيران

الشاباك يتهم إسرائيليات بتشكيل شبكة تجسس لصالح إيران

2022-01-12
استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله

استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله

2022-01-12
حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

2022-01-12
علاقات سرية بين إسرائيل وكازاخستان: صفقات النفط والسلاح والسايبر

علاقات سرية بين إسرائيل وكازاخستان: صفقات النفط والسلاح والسايبر

2022-01-12