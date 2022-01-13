نيوكاسل يتعاقد مع المهاجم وود

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعاقد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع المهاجم النيوزيلندي الدولي كريس وود من بيرنلي، ليصبح ثاني لاعب منتدب بعد الملكية السعودية للنادي.

ووقع وود (30 عاما) على عقد لسنتين ونصف السنة في ملعب سانت جيمس بارك دون إعلان قيمته، فيما أشارت تقارير إلى أنه بلغ 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).

وسعى المدرب إدي هاو لتعزيز هجومه، بعد اصابة كالوم ولسون بكاحله وابتعاده ثمانية أسابيع عن الملاعب.

ووود هو ثاني لاعب يستقدمه نيوكاسل هذا الشهر بعد الظهير الدولي كيران تريبييه من أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

وقال هاو: "كريس هام لنا في هذا الوقت وأنا سعيد لجلبه. هو خطير هجوميا، من خلال قوته الجسدية وشخصيته التي تعجبني، ولديه خبرة واسعة في البريميرليغ".

وسجل وود 53 هدفا في 165 مباراة مع بيرنلي بعد انضمامه من ليدز عام 2017، بينها 3 أهداف في 21 مباراة هذا الموسم.

ويعاني نيوكاسل الذي لم يحرز أي لقب كبير منذ 1969 للبقاء في دوري النخبة، إذ فاز مرة يتيمة في 19 مباراة.

ويطمح بعد شرائه من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تعزيز تشكيلته لإنقاذه من الهبوط.