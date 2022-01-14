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ريال مدريد يستهدف إبرام صفقة من برشلونة

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 09:13

ريال مدريد يستهدف إبرام صفقة من برشلونة
من اليسار: الأوروغواياني أراوخو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بإبرام صفقة مجانية من صفوف غريمه الأزلي برشلونة خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد مهتم بضم الأوروغواياني رونالد أراوخو، والذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2023.

وأضافت "ريال مدريد كان مهتمًا بضم أراوخو صاحب الـ22 عامًا، قبل انتقاله لصفوف برشلونة في صيف 2018 من بوسطن ريفر".

وتابعت الصحيفة "أراوخو انتقل لفريق الشباب في برشلونة، قبل أن يصبح أساسيًا في الفريق الأول، ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، ضم اللاعب مجانًا في صيف 2023".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي برشلونة يتحلون بالهدوء تجاه هذه الأمر، ويتوقعون التوصل لاتفاق فوري مع اللاعب عند بدء مفاوضات التجديد.

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#ريال مدريد
#برشلونة
#رونالد أراوخو

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