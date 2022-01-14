قبل البطولة بأيام: أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش مجددا

قامت أستراليا بإلغاء تأشيرة دخول نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى أراضيها للمرة الثانية، وعليه ستقوم بترحيله بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا؛ حسب ما أعلن وزير الهجرة اليوم، الجمعة.

وذكر الوزير أليكس هوك في بيان أنه "اتخذ القرار لأسباب تتعلق بالصحة والنظام"، مشيرا إلى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون "مصممة بقوة على حماية الحدود الأسترالية لا سيما في ما يتعلق بجائحة كورونا".

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس بإحرازه بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات في خطر.

ووصل ديوكوفيتش يوم 5 كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بكورونا في 16 من الشهر الماضي لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كورونا ليتم رفض تأشيرته وينقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدم النجم الصربي بطلب استئناف القرار ونجح في مسعاه بعدما قرر قاض فدرالي الإفراج عنه بشكل فوري وبالفعل حصل ذلك وأجرى "ديوكو" تدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الأسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته كانت معلقة بانتظار قرار وزير الهجرة الذي تم اتخاذه اليوم.