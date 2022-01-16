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السيتي يتحرك لخطف نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 15:47

السيتي يتحرك لخطف نجم ريال مدريد
النجم البرازيلي فينيسيوس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق الملكي في عام 2024، وهناك مفاوضات جارية بين اللاعب وفريقه من أجل تجديد عقده بعد تألقه هذا الموسم، علمًا أن اللاعب يشترط زيادة راتبه مقابل العقد الجديد.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يريد استغلال عدم وصول فينيسيوس إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن التجديد وحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تحدث مع وكلاء فينيسيوس جونيور مباشرة بشأن الصفقة.

وأوضحت أن السيتي استقر على صفقة فينيسيوس أثناء بحثهم عن بديل لفيران توريس الذي انتقل إلى برشلونة مقابل 55 مليون إسترليني، ومع احتمالية رحيل رحيم سترلينغ في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ما يحدث بين فينيسيوس وريال مدريد، مشابه لقضية روبينيو الذي طالب بزيادة عقده للتجديد مع الميرنغي، ثم انتقل بشكل مفاجئ إلى السيتي عام 2008.

وتزعم العديد من التقارير أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وإيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) معًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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#فينيسيوس
#ريال مدريد
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا

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