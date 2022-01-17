استبعاد صلاح: تشكيلة الفريق المثالي لعام 2021

غاب النجم المصري، محمد صلاح، عن تشكيلة الفريق المثالي لعام 2021 ضمن حفل جوائز "الأفضل – ذا بيست" الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الإثنين.

وتواجد ضمن الفريق المثالي كل من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل الفريق المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جينالويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا، روبن دياز وليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي وكيفين دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.