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ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب بالعالم للمرة الثانية

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 21:17

ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب بالعالم للمرة الثانية
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

احتفظ النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن حفل جوائز "الأفضل – ذا بيست"، مساء اليوم الإثنين.

وتُوّج المهاجم البولندي، البالغ 33 عامًا، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ"ليفا".

وتفوق ليفاندوفسكي على منافسيه المصري، محمد صلاح، بعد تألقه رفقة ليفربول الإنجليزي والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رصع سجله بالكرة الذهبية السابعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يتبع...

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