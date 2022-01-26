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ديبالا في طريقه إلى وجهة مفاجئة!

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 09:40

ديبالا في طريقه إلى وجهة مفاجئة!
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وارتداء قميص إنتر ميلان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022، وسحبت إدارة الفريق عرض التجديد المتفق عليه مع اللاعب وقدموا له عرضا جديدا بأموال أقل.

واقترب يوفنتوس من إتمام التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم فيورنتينا، مقابل 75 مليون يورو.

وقال وكيل اللاعبين، فوريو فالكاريجي، في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا "ديبالا سيذهب إلى إنتر ميلان".

وأضاف "علاقة اللاعب مع مديري يوفنتوس انهارت تمامًا، وقرر الانتقال إلى إنتر".

وتابع وكيل اللاعبين "ديبالا صفقة رائعة للنيراتزوري، لقد أتم الاتفاق على كل شيء".

وسجل باولو ديبالا 11 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

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#يوفنتوس
#باولو ديبالا
#إنتر ميلان

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