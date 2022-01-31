صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وسان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بصدد إبرام صفقة تبادلية قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية مساء اليوم، الإثنين.

ويستهدف برشلونة تعزيز الخط الخلفي من سان جيرمان، مقابل حصول الأخير على أحد الأوراق الهجومية في قائمة الفريق الكاتالوني.

ويطمح سان جيرمان في ضم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، الذي فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع البلوغرانا، بينما ينتهي عقده بختام الموسم الحالي.

وأبدى برشلونة استعداده للتفاوض على رحيل ديمبلي، لتجنب مغادرته مجانًا في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر بضم الإسباني خوان بيرنات من سان جيرمان قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

وسيكون بيرنات البديل المحتمل لجوردي ألبا في برشلونة، بحسب ما أوضحته الصحيفة.

وبرحيل ديمبلي مقابل بيرنات، سيترك الجناح الفرنسي مكانا فارغًا في هجوم الفريق الكتالوني، مما سيدفع إدارة البارسا لتعويضه ربما بضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.