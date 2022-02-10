شَهْد مدربا للمنتخب العراقيّ في مبارتين بتصفيات مونديال 2022

عرب ٤٨ / أ ف ب

كلف الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواطنه المدرب عبد الغني شهد لقيادة منتخبه الوطني في مباراتي الإمارات وسورية، ضمن التصفيات الحاسمة المؤدية إلى مونديال قطر 2022 خلفا للمونتينغري المقال جيليكو بيتروفيتش.

وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، محمد عماد: "تمت تسمية غني شهد من قبل الاتحاد، مدربا للمنتخب وسيقوده في مباراتي الإمارات وسورية ضمن تصفيات مونديال قطر 2022".

وقرر الاتحاد العراقي الأسبوع الماضي، إقالة المدير الفني للمنتخب جيليكو بيتروفيتش من منصبه، بسبب النتائج السيئة في تصفيات الدور الحاسم المؤدي إلى مونديال 2022 وآخرها التعادل (1-1) أمام لبنان.

ويشرف شهد (53 عاما) على تدريب فريق نفط الوسط ثالث الترتيب في المسابقة المحلية (38 نقطة)، ومن أبرز محطاته التدريبية قيادة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من آذار/ مارس قبل خمسة أيام من مواجهة سورية.

وفي السياق ذاته، أوضح عماد أن "مباراة الإمارات ستقام إما في العاصمة الأردنية عمان أو الدوحة على الرغم من رغبة العراق بإقامتها في البصرة".

وتواجه الملاعب العراقية حظرا مستمرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب الظروف الأمنية.

ويشغل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير برصيد خمس نقاط على لائحة ترتيب المجموعة الأولى، التي حجز فيها منتخبا إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل إلى نهائيات كاس العالم في قطر.

ويشتد صراع المركز الثالث في الجولتين المقبلتين الأخيرتين من التصفيات الحاسمة لضمان بطاقة الملحق بين الإمارات (9 نقاط) ولبنان (6) والعراق (5).