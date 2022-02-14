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ما سر الورقة في مباراة برشلونة وإسبانيول؟

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 09:31

ما سر الورقة في مباراة برشلونة وإسبانيول؟
بوسكيتس وبيكيه يحملان الورقة (أ ب)
عرب ٤٨

شهدت مباراة الديربي بين برشلونة وإسبانيول والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، موقفا مثير للفضول ضمن أحداث الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين بيدري ولوك دي يونغ في الدقائق 2 و90+6، في المقابل سجل هدفي إسبانيول كل من اللاعبين سيرجي داردير وراؤول دي توماس في الدقائق 40 و64.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورة للاعبي برشلونة مع ورقة أرسلها لهم تشافي هيرنانديز المدير الفني مع البديل نيكو غونزاليس وبها بعض التعليمات التكتيكية.

وأمسك بوسكيتس وبيكيه بالورقة التي كان بها التوزيع التكتيكي الجديد بعد خروج جوردي ألبا وجافي ودخول نيكو وعثمان ديمبلي.

وأضافت الصحيفة "الورقة كانت مثيرة للفضول إلى حد ما، لأنه كان من المفترض أن يذهب قائد الفريق بوسكيتس ليتلقى التعليمات من المدير الفني على دكة البدلاء".

وأتمت الصحيفة "المشهد استمر لبضع دقائق، لكن سيكون من الضروري معرفة ما إذا كانت ستصبح الطريقة المعتادة من الآن فصاعدًا".

وذكر تشافي عن الورقة قائلا "لقد غيرنا طريقة اللعب، ومع ضوضاء الجماهير لم أتمكن من التحدث معهم، لذلك لجأت للورقة".

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

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#برشلونة
#إسبانيول
#الدوري الإسباني
#تشافي هيرنانديز

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