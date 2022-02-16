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مفاجأة: لماذا تواجد الخليفي في غرفة الحكام بين الشوطين؟

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 09:43

مفاجأة: لماذا تواجد الخليفي في غرفة الحكام بين الشوطين؟
الخليفي (أ ب)
عرب ٤٨

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة شهدتها المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق المضيف على نظيره الملكي بهدف مقابل لا شيء للأخير، أحرزه اللاعب كيليان مبابي.

ووفقا لما نقله "راديو ماركا"، فقد ذهب رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، والمدير الرياضي ليوناردو، إلى غرفة ملابس حكام المباراة بين الشوطين للضغط عليهم لصالح باريس.

وأضاف التقرير، أن الخليفي وليوناردو لم يتفقا مع الحكم دانييلي أورساتو في بعض القرارات التي اتخذها ضد سان جيرمان في الشوط الأول.

وأشار التقرير، إلى أن تصرف الخليفي وليوناردو كان مثيرًا للجدل، لأن المباراة بأكملها لم تشهد أي حالات تحكيمية جدلية، باستثناء ركلة الجزاء التي ارتكبها داني كارفاخال ضد مبابي، وأهدرها ليونيل ميسي.

جدير بالذكر، أن مباراة الإياب ستقام يوم 9 آذار/مارس المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

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#باريس سان جيرمان
#ناصر الخليفي
#دوري أبطال أوروبا
#ريال مدريد

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