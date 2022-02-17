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دوري الأمم: إنجلترا تخوض مباراتيها مع إيطاليا والمجر على ملعب ولفرهامبتون

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 17:03

دوري الأمم: إنجلترا تخوض مباراتيها مع إيطاليا والمجر على ملعب ولفرهامبتون
لاعبو المنتخب الإنجليزيّ (أرشيفية - "أ ب")
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخب بلاده سيلعب مباراتيه في دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا والمجر على ملعب نادي ولفرهامبتون في مولينو.

وستقام المباراة ضد إيطاليا في 11 حزيران/ يونيو خلف أبواب مغلقة تنفيذا لعقوبة فرضها الاتحاد القاري للعبة على إنجلترا بسبب الأحداث التي شهدتها ملعب ويمبلي في المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 التي أقيمت الصيف الماضي وتوج الأتزوري بلقبها على حساب منتخب الأسود الثلاثة.

وستعود الجماهير في المباراة الثانية ضد المجر في 14 حزيران/ يونيو.

وتعود المرة الأخيرة التي لعب فيها المنتخب الإنجليزي على ملعب مولينو الذي يتسع الآن لحوالي 31 ألف متفرج، إلى عام 1956.

وقال مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت: "بالرغم من أن ويمبلي هو بيتنا، إلا أننا نحب أيضًا أن يلعب المنتخب في مكان آخر عندما يكون ذلك ممكنًا وخاصة في المراحل الإقصائية لبطولة كبرى".

وأضاف: "عام 2022 يبدو بمثابة مغامرة مثيرة للمشجعين الإنجليز ومن الجيد أن تكون بعض الملاعب الكبرى في البلاد جزءا منها".

وتبدأ إنجلترا التي ستواجه ألمانيا أيضًا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول، مباريات دوري الأمم برحلة إلى بودابست في الرابع من حزيران/ يونيو لمواجهة المجر في الجولة الأولى.

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#ملعب نادي ولفرهامبتون

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