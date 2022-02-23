نادال لا يفكر في العودة إلى صدارة التصنيف العالمي!

ذكر نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، المتوّج بألقاب 21 بطولة كبرى "غراند سلام"، أنه لا يكترث بالعودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين ولا حتى يفكر في ذلك.

وقال المصنف الخامس عالميا حاليا "لقد مرت هذه المرحلة، بالتأكيد. منعتني المشاكل البدنية من إنهاء بضع سنوات في المركز الأول؛ لن أركض وراء هذا الهدف، سيكون هذا خطأ".

وجاءت تصريحات نادال في مؤتمر صحفي بعدما استهل مشواره في بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، المقامة في أكابولكو، بانتصار مريح على منافسه الأميركي دينيس كودلا 6-3 و6-2 في لقاء استغرق ساعة و16 دقيقة، ليتأهل هكذا إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه الأميركي الآخر ستيفان كوزلوف.

وأكد "الماتادور"، وهو المرشح الرابع للفوز بلقب البطولة المكسيكي "لم أعتبر نفسي المرشح الأوفر حظا أبدا؛ في مسيرتي كنت دائما أحترم كل منافس، وسألعب غدا أمام كوزلوف، وهدفي اعتبارا من هذه المرحلة، هو السير خطوة بخطوة".

ويطمح نادال للفوز باللقب الرابع له في المكسيك، البطولة ذات الـ500 نقطة، بعد الفوز بها في أعوام 2005 و2013 و2020، وذلك لمعادلة رقمي مواطنه ديفيد فيرير والنمساوي توماس موستر كأكثر اللاعبين تتويجا بها بواقع أربعة ألقاب، ومع ذلك فقد بدا أمام وسائل الإعلام غير منشغل بالأرقام، مؤكدا عدم وجود ضغط عليه.

وأضاف "في هذه المرحلة، لا يوجد ضغط. عمري 36 عاما تقريبا. لا يوجد شيء خارجي يسبب لي ضغوطا أكثر من مطالبي الذاتية".