ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة سان جيرمان

تلقى ريال مدريد الإسباني نبأ سارا قبل ملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء القادم، على استاد "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن لاعب الوسط فيدي فالفيردي، بات جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.

وكان كارلو أنشيلوتي، قد استبعد فالفيردي من مباراة ريال سوسييداد في الليغا، بسبب معاناته من الإنفلونزا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي متحمس لخوض مباراة سان جيرمان.

وتدرب فالفيردي بشكل طبيعي مع ريال مدريد، اليوم الأحد، ليتأكد ظهوره أمام باريس، بينما لم يتضح موقف توني كروس نظرًا لإصابته.

وتضم قائمة مصابي ريال مدريد، مارسيلو، الذي غاب عن المران بسبب تعرضه لضربة قوية في العضلات.

ويتعين على المدرب الإيطالي، حل مشكلة الظهير الأيسر بعد إيقاف ميندي، ويجب أن يقرر ما إذا كان سيدفع بمارسيلو في هذا المركز، أم يزيح أحد قلبي الدفاع ديفيد ألابا أو ناتشو إلى الطرف.

ويعاني ريال مدريد في خط الوسط قبل موقعة باريس، حيث يخسر كاسيميرو للإيقاف، وتوني كروس للإصابة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وسان جيرمان، انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء.