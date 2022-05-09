فلسطيني يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال

حصد المتسابق الفلسطيني، محمد حمادة، الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في اليونان لوزن 102 كلغم خلال الفترة من 1 وحتى 11 أيار/مايو الجاري.

وحقق حمادة الذهبية الأولى لفلسطين برفعه وزن 168 كلغم في الخطف، ثم حصد الميدالية البرونزية في المجموع العام برفعه 361 كلغم خطف ونتر.

وخاض الرباع حمادة 3 معسكرات تدريبية في الإمارات وروسيا، استعدادا للحدث الدولي الذي يضم نخبة من المتسابقين حول العالم.

إلى ذلك، برز حمادة في عدة مسابقات فلسطينية لرفع الأثقال، وشارك في الكثير من البطولات القارية والدولية وكان آخرها دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد 2020" في طوكيو.