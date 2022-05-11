مدرب برشلونة: حصدنا 3 نقاط مهمة وسنبقى في الوصافة

تحدث مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، عن فوز فريقه على سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الليغا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "حصدنا 3 نقاط مهمة، وفي الشوط الأول لم نكن على ما يرام، وكان علينا أن نلعب بشكل أفضل، ونفهم ما تتطلبه المباراة".

وأضاف "يجب أن نتحلى بالصبر أكثر، والمزيد من السيطرة بعد الطرد، حيث كانت الأمور أسهل، وما زلنا في المعركة من أجل احتلال المركز الثاني".

وتابع "حاولنا الخروج بالكرة من الخلف، لكن لم تسر الأمور بشكل جيد، ودفعت بلاعب آخر في الوسط وهو ريكي بويج".

وأوضح "كان لدينا خسائر كبيرة للغاية، بغياب بيكيه وبيدري وبوسكيتس، هذا واضح، لكن علينا ألا نتعرض للمزيد، ونواصل المنافسة ونستمر في الوصافة".

وعن ديبملي، كشف "لقد صنع الفارق، ولا يقتصر دوره على تسجيل الأهداف، بل يصنع الأهداف ويصنع الفارق مع اللاعبين".

واختتم بالحديث عن أراوخو، قائلا "لقد كنت خائفا في البداية، لكن الطبيب أخبرنا أنه واع وبخير، ومكث الليلة في المستشفى".