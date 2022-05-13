  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 20:31

ليفاندوفسكي يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أكدت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مهاجم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم العاشر تواليًا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده المقرر نهايته في حزيران/يونيو 2023 ما يمهد الطريق لرحيله عن بافاريا هذا الصيف.

وأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفةً "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز ‘فيفا‘ 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".

وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلًا عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.

في المقابل، شددت ادارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ 33 عامًا والذي سجل 343 هدفاً منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا" في عام 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح لليفاندفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخرًا اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الاخير تشافي هرنانديس أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

بودكاست عرب 48

#روبرت ليفاندوفسكي
#عقد
#بايرن ميونخ

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نادي إسبانيول يقيل مدربه
نادي إسبانيول يقيل مدربه

2022-05-13

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة
كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة

2022-05-12

بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي
بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي

2022-05-12

الأكثر قراءة

محامي عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات الإسرائيلية خلال الجنازة

محامي عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة: رفضنا تقييدات السلطات الإسرائيلية خلال الجنازة

2022-05-12
وزير إسرائيلي: مصداقية إسرائيل لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

وزير إسرائيلي: مصداقية إسرائيل لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

2022-05-12
الصحافية الناجية شذى حنايشة: الاحتلال استهدف شيرين أبو عاقلة والصحافيين بجنين

الصحافية الناجية شذى حنايشة: الاحتلال استهدف شيرين أبو عاقلة والصحافيين بجنين

2022-05-12
عبّاس بتشييع الجثمان: الاحتلال مسؤول عن اغتيال أبو عاقلة ونرفض تحقيقا مشتركا

عبّاس بتشييع الجثمان: الاحتلال مسؤول عن اغتيال أبو عاقلة ونرفض تحقيقا مشتركا

2022-05-12
القدس المحتلة: إعلان الإضراب الشامل الجمعة بالتزامن مع جنازة أبو عاقلة

القدس المحتلة: إعلان الإضراب الشامل الجمعة بالتزامن مع جنازة أبو عاقلة

2022-05-12