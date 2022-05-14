ليفاندوفسكي: لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ

أكد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، أنه لن يمدد عقده مع فريقه بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وذكر ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لفريقه أمام فولفسبورغ "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالح حميديتش بأنني اتخذت قراري ولن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ".

وأضاف "أبلغت حسن أنه في حالة التوصل بعرض، فسيتعين النظر فيه، وكذلك في مصلحة النادي. أعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل. لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

ولم يُشر اللاعب البالغ 33 عاما والذي ينتهي عقده الحالي في نهاية موسم 2023، إلى وجهته المقبلة، علما أن وسائل إعلام عدة لفتت إلى أن برشلونة الإسباني هو النادي الذي يبدى أهمية كبيرة في ضمّه، غير أن الصعوبات المالية في الفريق الكاتالوني قد تعقّد عملية الانتقال.