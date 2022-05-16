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أنشيلوتي: علينا الاستفادة من تسديدات فالفيردي

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 09:01

أنشيلوتي: علينا الاستفادة من تسديدات فالفيردي
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عن رضاه بعد تعادل فريقه أمام قادش بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ37 من الليغا.

وحسم الفريق الملكي لقب الدوري منذ الجولة الـ34 بعد الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، وهو يستعد حاليا لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم 26 أيار/مايو.

وذكر أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قد يكون رودريغو وفالفيردي أساسيين ضد ليفربول، ربما يحدث ذلك أو لا، لكنهما سيلعبان".

وأضاف: "يجب أن نستفيد من تسديدات فالفيردي، حيث فعل ذلك كثيرا في المباريات الأخيرة، وهي ميزة لم يكن يستخدمها كثيرا في المباريات السابقة، لكنه حاول أكثر مؤخرًا، وهو أمر جيد".

وتابع: "الشكوك حول تواجد ناتشو أساسيًا ضد ليفربول؟ الشكوك موجودة كل مباراة، لأن في ريال مدريد لا يلعب 11 لاعبا فقط، وفي كل مباراة هناك شكوك حول التشكيلة".

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
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