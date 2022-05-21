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صلاح: متحمس لمواجهة الريال ولم أقصد أن أخطئ بحقه

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 09:30

صلاح: متحمس لمواجهة الريال ولم أقصد أن أخطئ بحقه
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى تصريحاته حول رغبته في الثأر من ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد أبدى رغبته في مواجهة ريال مدريد بالمباراة النهائية، قبل أن يتجاوز الأخير مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

وتحققت أمنية صلاح بالفعل بعدما ضرب الريال موعدا مع الريدز في النهائي، الذي سيقام يوم 28 أيار/مايو الجاري.

وخلال مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس"، قال صلاح "سعيد جدا بالطبع بمواجهة الريال، لكن البعض تخيل أن أمنيتي بملاقاتهم وكأنني أخطئ في حق النادي".

وأكمل "نحن نتحدث عن أقوى فريق في تاريخ دوري الأبطال، وتمنيت مواجهتهم لما حدث أمامهم في وقت سابق".

وشدد مهاجم الريدز على صعوبة المباراة، نظرا لخوضها أمام فريق استطاع التغلب على أقوى فرق في البطولة هذا الموسم، بعدما أطاح بباريس سان جيرمان، تشيلسي ومانشستر سيتي في طريقه نحو النهائي.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدولي المصري شدة حماسه لخوض هذه المباراة، معربا عن تفاؤله بشأن الفوز في النهائي الأوروبي.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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