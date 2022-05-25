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بايرن ميونخ يشترط على برشلونة مقابل ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 17:19

بايرن ميونخ يشترط على برشلونة مقابل ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني وضع شرطين مقابل رحيل نجمه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الإسباني في الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم القادم، علمًا أن اللاعب يرفض كل محاولات فريقه للتجديد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب التفاوض عليه من جانب بايرن لن يقل عن 50 مليون يورو مبدئيا.

وأضافت الصحيفة "وكيل اللاعب بيني زهافي يعمل بكامل استطاعته لنقل موكله إلى برشلونة، حيث اتفق مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصية".

وبينت أن "بايرن ميونخ يرفض إبرام أي اتفاق مع برشلونة إلا بعد تحقيق شرطين: الأول أن يناسب العرض المقدم قيمة اللاعب التي حددها بايرن سلفا وهي 50 مليون يورو، والثاني إيجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قيادة الهجوم".

وأشارت إلى أنه "في حال عدم تحقق الشرطين سيتمسك بايرن باللاعب ليكمل السنة المتبقية في عقده".

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#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

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