نجم ليفربول يحضر مفاجأة من العيار الثقيل!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم السنغالي، ساديو ماني، يجهز قنبلة لفريقه ليفربول الإنجليزي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ماني ببايرن ميونخ الألماني، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري داخل ملعب "أليانز آرينا".

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن ماني بصدد رفض تجديد عقده مع الريدز، لإفساح الطريق أمام انتقاله إلى بطل البوندسليغا.

وأشارت إلى رغبة ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، على حساب ريال مدريد، ومن ثم توديع زملائه قبل التحول إلى بايرن ميونخ.

وأكدت "بيلد" أن صاحب الـ30 عاما يرغب في خوض تحديات جديدة بقميص بايرن بعد 3 سنوات ناجحة أمضاها داخل ملعب أنفيلد.

وفي ظل انتهاء تعاقده مع وصيف بطل البريمييرليغ، في صيف 2023، فإن بايرن غير مستعد لعرض أكثر من 30 مليون يورو نظير ضم الجناح السنغالي.