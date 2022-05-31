تاريخ مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم

بلغت نسبة المشاركة العربية في كأس العالم ذروتها عام 2018 في روسيا بمشاركة 4 منتخبات عربية في آن واحد وهي السعودية والمغرب ومصر وتونس، وستتكرر هذه التجربة في كأس العالم 2022 المقرر في قطر مع مشاركة السعودية وتونس والمغرب ومنتخب البلد المضيف قطر.

كان من الممكن أن تزداد نسبة مشاركة البلدان العربية في مونديال قطر لو أن مصر فازت على السنغال في مباراة الذهاب عبر ركلات الترجيح ولو أن الجزائر فازت على منتخب الكاميرون في أرضها وبين جمهورها حيث تمكن المنتخب الكاميروني في الوقت بدل الضائع من التسجيل وحرمان الجزائر من المشاركة في كأس العالم 2022، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات التي خسرت الملحق الآسيوي أمام أستراليا بالنتيجة 1-2.

مشاركات المنتخبات العربية في بطولات كأس العالم السابقة

المنتخب الجزائري

يعتبر منتخب الجزائر من أهم المنتخبات العربية من حيث عدد مرات المشاركة في بطولات كأس العالم عبر التاريخ و إحرازه تقدما في المرات التي شارك فيها. كانت أولى مشاركات هذا المنتخب في المونديال سنة 1982 وتعتبر من المشاركات المميزة. قدم المنتخب الجزائري أداءً متألقا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم وقدم إلى العالم اللاعب رابح ماجر الذي كان له الفضل الكبير في فوز المنتخب الجزائري على منتخب ألمانيا الغربية وتوجت المباراة بنتيجة 2-1 للجزائر.

من الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري هو المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة وكان ذلك في مونديال عام 2014. بالإضافة إلى ذلك فهو الأكثر تسجيلا بين المنتخبات العربية في نسخة واحدة بسبعة أهداف أيضا عام 2014.

يذكر أن المنتخب الجزائري أثناء مشاركته في كأس العالم عام 2014 تأهل إلى الدور الـ16 بعد أن فاز على منتخب كوريا الجنوبية وتعادل مع المنتخب الروسي.

يتذكر عشاق كرة القدم المخضرمين أهمية هذا الانتصار إذ كانت المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب عربي على أي من المنتخبات أو الفرق الأوروبية في تاريخ هذه البطولة. ويمكن تلخيص مشاركات منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم عبر التاريخ في هذا الجدول:

السنة البلد المضيف 1982 اسبانيا 1986 المكسيك 2010 جنوب إفريقيا 2014 البرازيل

المنتخب المغربي

المنتخب المغربي واحد من أكثر المنتخبات العربية التي تأهلت عبر التاريخ لبطولة كأس العالم وكانت أول مشاركاته فيها عام 1970. إلا أن نجم هذا المنتخب لم يلمع في الحقيقة حتى عام 1986 حيث حقق ما لم يستطع أي منتخب عربي قبله تحقيقه وتأهل إلى الدور الـ16 بعد أن حقق انتصارا واحدا وتعادلين وكان المتصدر في المجموعة التي ضمت منتخبات عريقة هي إنجلترا والبرتغال وبولندا.

أما عن مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم لعام 1998، فقد كانت له مشاركة فذة انطبعت في ذاكرة محبي هذه الرياضة مع أنه خرج منها في دور المجموعات حيث حقق فوزا مشرفا على منتخب اسكتلندا وتعادلا مع منتخب النرويج.

المنتخب المغربي هو المنتخب الأكثر خوضا للمباريات في بطولات كأس العالم بـ16 مباراة ولا يتقاسم هذا الرقم إلا مع المنتخب السعودي.

ويمكن تلخيص مشاركات منتخب المغرب في بطولة كأس العالم عبر التاريخ في هذا الجدول:

السنة البلد المضيف 1970 المكسيك 1986 المكسيك 1994 الولايات المتحدة 1998 فرنسا 2018 روسيا

المنتخب التونسي

المنتخب التونسي كذلك من أكثر المنتخبات العربية من حيث عدد مرات المشاركة في بطولات كأس العالم عبر التاريخ. شارك هذا المنتخب للمرة الأولى في كأس العالم عام 1978 وحقق عندها فوزا مشرفا على منتخب المكسيك بالنتيجة 3-1. إلا أن المنتخب البولندي تفوق عليه وحقق فوزا، ثم عاد المنتخب التونسي ليحسن أداءه وحقق التعادل أمام المنتخب الألماني وتعتبر هذه المشاركة هي الأبرز من حيث التقدم للمنتخب التونسي إذ أنه خرج من البطولة في دور المجموعات في مشاركاته الأربعة الأخرى.

ويمكن تلخيص مشاركات منتخب تونس في بطولة كأس العالم عبر التاريخ في هذا الجدول:

السنة البلد المضيف 1978 الأرجنتين 1998 فرنسا 2002 كوريا واليابان 2006 ألمانيا 2018 روسيا

المنتخب السعودي

كذلك المنتخب السعودي واحد من المنتخبات التي نجحت بالتأهل خمس مرات لبطولة كأس العالم عبر التاريخ ويتشارك مع كل من تونس والمغرب من حيث عدد المشاركات. تعتبر مشاركة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم الأكثر تميزا، إذ أنه تمكن من الفوز على المنتخب المغربي وكذلك على المنتخب البلجيكي ثم تأهل بذلك إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم.

أما بالنسبة لمشاركات المنتخب السعودي الأربعة الأخرى في بطولات كأس العالم فلم يحظى بنفس الانتصارات وخرج من دور المجموعات. هذا وتعتبر شباك المنتخب السعودي عربيا الأكثر استقبالا للأهداف المسجلة وذلك بـ39 هدفا خلال مشاركاته في هذه البطولة.

يحتفظ المنتخب السعودي برقم المنتخب ذو أكبر سلسلة تأهل بين المنتخبات العربية وذلك بين عامي 1994 و2006 ويمكن تلخيص مشاركات منتخب السعودية في بطولة كأس العالم عبر التاريخ في هذا الجدول:

السنة البلد المضيف 1994 الولايات المتحدة الأميركية 1998 فرنسا 2002 كوريا واليابان 2006 ألمانيا 2018 روسيا

المنتخب المصري

تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم ثلاث مرات في تاريخه، ويعتبر المنتخب العربي الأول الذي تأهل إلى هذه البطولة وكان ذلك عام 1934 بنسخة المونديال الثانية منه. تعتبر النقطة الأبرز في تاريخ مشاركات المنتخب المصري في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم هي التعادل مع المنتخب الهولندي وكان ذلك عام 1990. أما بالنسبة لمشاركات هذه المنتخب الأخرى فللأسف لم يحظ بإنجازات مهمة.

ويمكن تلخيص مشاركات المنتخب المصري في بطولة كأس العالم عبر التاريخ في هذا الجدول:

السنة البلد المضيف 1934 إيطاليا 1990 إيطاليا 2018 روسيا

منتخبات عربية أخرى

تمكنت منتخبات عربية أخرى من التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم إلا أن هذه المشاركات كانت محصورة بمرة واحدة وهي كالآتي: