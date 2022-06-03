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يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بوغبا

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 09:45

يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، اقترب من العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رحيل بوغبا عن صفوفه عقب نهاية عقده.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بوغبا اختار الانضمام إلى يوفنتوس مفضلا الفريق الإيطالي على باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأضافت أن المحامية رافائيلا بيمنتا، ستتواجد في تورينو الأسبوع المقبل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقد اللاعب مع السيدة العجوز.

من ناحية أخرى، قال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، إن بوغبا سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالأداء.

وأشارت إلى أن بوغبا سيوقع على عقده مع اليوفي الأسبوع المقبل، ليعود للنادي الذي رحل عنه في صيف 2016.

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#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا
#يوفنتوس

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