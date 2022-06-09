دوري الأمم الأوروبيّة: دي توماس ينسحب من معسكر إسبانيا بسبب المرض

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه وفريق إسبانيول راؤول دي توماس سيغادر المعسكر التدريبي لـ"لاروخا" بسبب التهاب الحلق.

وقال المنتخب الإسباني في بيان "لاعب كرة القدم الدولي راوول دي توماس سيغادر المنتخب هذا الخميس بسبب عدوى في الجهاز التنفسي العلوي وحمى".

وأضاف أن احتمال "إصابته بكوفيد استبعد بعد الفحوصات التي خضع لها".

وتابع أن دي توماس لن يكون متاحًا لخوض المباراتين المتبقيتين لإسبانيا في النافذة الدولية لشهر حزيران/ يونيو ضد سويسرا في جنيف مساء اليوم وضد جمهورية التشيك الأحد المقبل في ملقة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وختم "لاروخا" بيانه قائلا "بالنظر إلى حالته، لن يتمكن اللاعب من التدرب في الأيام القليلة المقبلة ولن يشارك في المباراتين المقبلتين".

وبات دي توماس ثاني لاعب يغادر المعسكر التدريبي للإسبان في هذه النافذة الدولية، بعد لاعب وسط ليفربول الإنجليزي تياغو ألكانتارا في الأول من الشهر الحالي بسبب إصابة في الساق اليمنى.