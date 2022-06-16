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بيريز: مبابي خضع لضغوطات سياسيّة واقتصاديّة

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 15:29

بيريز: مبابي خضع لضغوطات سياسيّة واقتصاديّة
رئيس نادي ريال مدريد (geety images)
عرب ٤٨

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع "لضغوطات سياسية واقتصادية" لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الملكي في مقابلة مع برنامج "ال شيرينغيتو" عبر قناة "ميغا" الإسبانية: "لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية".

وأضاف بيريز الذي لم يتحدث علنا عن الانتقال المجهض لمبابي إلى ريال مدريد في 22 أيار/ مايو الماضي: "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)".

وكان ماكرون اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي.

وتابع بيريز: "هنا في إسبانيا، من الصعب تفهُّم أن يقوم ملك إسبانيا بالاتصال بأحد الأندية... إنه أمر من الصعب جدا فهمه".

وذكر أنه "ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".

وكشف قائلا: "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا".

لكن بيريز لم يقفل الباب تماما أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرف ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

وكان ريال مدريد، قد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.

وتطرق بيريز إلى الدوري السوبر الأوروبي الذي حاول إطلاقه مع 11 ناديا آخر من نخبة الأندية الأوروبية قبل أن يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وأنصارها وبطبيعة الحال الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وقال بيريز إنّ "الدوري الأوروبي لا يزال حيا بانتظار قرار من محكمة العدل الأوروبية التي ستنظر بالقضية بين الاتحاد الأوروبي ومروجي هذه البطولة يومي 11 و12 تموز/ يوليو المقبل".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، قد أعلن في أيار/ مايو الماضي بأن مسابقة الدوري السوبر "انتهت على الأقل على مدى العشرين عاما القادمة".

وكانت تسعة أندية قد أعلنت تخليها عن مشروع الدوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الإجراءات التأديبية لويفا ضد الأندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة إسبانية اعتبرت بأن هذه الإجراءات باطلة، قبل أن يرفع القضاء الإسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الإجراءات سارية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال تشيفيرين: "يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية"، وأضاف: "لديها (الأندية الثلاث) الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، إذا خضت مسابقة أخرى فإنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا".

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