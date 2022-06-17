ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الميركاتو

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد الإسباني اتخذت قرارا مفاجئا بعد تعاقدها مع اللاعبين الألماني أنطونيو روديغر والفرنسي أوريلين تشواميني.

وتعاقد الفريق الملكي مع روديغر بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع "البلوز"، بينما ضم تشواميني من موناكو الفرنسي.

وقررت الإدارة إيقاف انتداب مزيد من اللاعبين الجدد للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبل بعض اللاعبين مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وعزز ريال مدريد من قوة خطي الدفاع والوسط بعد انتهاء الموسم على الفور وفشل في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في انتظار اتخاذ مزيد من القرارات في تموز/يوليو المقبل.

وبعد مغادرة البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو والويلزي غاريث بيل، تحركت الإدارة المدريدية سريعا لضم روديغر وتشواميني.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس بطل أوروبا، في مقابلة مع برنامج الشرينجيتو "توقفنا حاليا لأنه ليس هناك متسع لانتداب المزيد (من اللاعبين)".

وأضاف "ينتظرنا العمل بأكمله في تموز/يوليو وآب/أغسطس، وينبغي مشاهدة ما سيحدث مع بعض اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق".

وهناك لاعبان مرتقب رحيلهما عن الفريق، هما الصربي لوكا يوفيتش والإسباني الدومينيكاني ماريانو دياز، وهذا من شأنه إضعاف الخط الأمامي للملكي.

ورغم قلة مشاركة اللاعبين، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان يعول عليهما في بعض المباريات لإراحة كريم بنزيمة أو لاستبداله بأي منهما إذا كان الفرنسي مصابا.

ويدرس اللاعبان الخيارات المطروحة بحثا عن مخرج من ريال مدريد.

وفي هذه الحالة، أمام إدارة حامل لقب الليغا ثلاث خيارات: إما الإبقاء على بورخا مايورال أو تصعيد مهاجم الرديف خوانمي لاتاسا أو التوجه إلى سوق الانتقالات بحثا عن مهاجم آخر.