ليفاندوفسكي يرفض الانتقال إلى تشيلسي

أفادت تقارير صحفية بأن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، رفض الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وقد أعلن عن رغبته في الرحيل أكثر من مرة.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفاندوفسكي رفض عرضا للانضمام إلى تشيلسي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني، دخل سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي مؤخرا، لمحاولة تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو.

لكن ليفاندوفسكي حافظ على رغبته في الانضمام إلى برشلونة، ورفض عرض تشيلسي، وهو نفس ما فعله مع باريس سان جيرمان منذ أيام.