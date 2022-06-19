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زيدان: أريد مواصلة مشواري في التدريب

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 19:08

زيدان: أريد مواصلة مشواري في التدريب
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (Gettyimages)
عرب ٤٨

خرج مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، زين الدين زيدان، عن صمته بشأن مستقبله في عالم التدريب؛ خصوصًا بعد اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال زيدان عبر برنامج تيليفوت المذاع على قناة TF1 الفرنسية "أريد مواصلة مشواري مع التدريب، لا يزال لدي الحماس، كرة القدم هي مصدر شغفي".

وأضاف "لا أحلم بأي شيء، حلمت كثيرًا، وحققت الكثير، عمري 50 سنة، أنا راضٍ وسعيد بما أنجزته، هذا هو أهم شيء".

بسؤاله عما إذا كان يشعر أن لديه المزيد ليعطيه لكرة القدم، أجاب النجم الفرنسي ضاحكا "نعم.. لدي الكثير لأقدمه، أو على الأقل شيء ما، أريد أن أكمل على هذا الطريق".

ولم يحدد زيدان في حديثه وجهته المقبلة، وهل ستكون باريس سان جيرمان أم منتخب فرنسا بعد مونديال 2022.

وفي سياق آخر، استعاد زيدان ذكريات حصوله على بطاقة حمراء في نهائي مونديال 2006 بعد نطحته الشهيرة في صدر المدافع الإيطالي، ماركو ماتيراتزي، قائلا "لست فخورا بما فعلته، لكنه جزء من مشواري، فالإنسان لا يتصرف طوال حياته بشكل مثالي، لقد مررت بأوقات صعبة، وهذا الموقف جزء منها".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن ليزارازو هو الوحيد الذي كان بإمكانه منعي مما فعلته، كان من الممكن أن يكون مهمًا في تلك الليلة، لو كان بجانبي، على أي حال، لا يمكن تغيير ما حدث في الماضي".

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#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان

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