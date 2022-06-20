آرسنال يسعى لإبرام صفقتين مقابل 70 مليون جنيه إسترليني

ذكرت تقارير صحفية أن آرسنال الإنجليزي يسعى لإبرام صفقتين في الأسبوع المقابل من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "المدفعجية" يسعى لضم غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي وليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام خلال الأسبوع القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن العرض الأول من آرسنال للتعاقد مع جيسوس بلغ 35 مليون إسترليني، لكن رفضه مانشستر سيتي الذي يقدر الصفقة بـ50 مليونًا.

وأوضحت "ذا صن" أن آرسنال يجهز عرضًا في الأسبوع المقبل بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يقترب من طلب مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أن أياكس رفض أيضًا عرضًا من آرسنال يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، لذا سيقدم الجانرز عرضًا جديدًا بقيمة 30 مليونًا.