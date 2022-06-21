إنتر ميلان يتفق على التعاقد مع لوكاكو

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي اتفق بشكل نهائي على التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، روميلو لوكاكو، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وانتقل لوكاكو من إنتر ميلان إلى البلوز في الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو، لكنه عاش موسما صعبا في "ستامفورد بريدج".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا "إنتر سيدفع 8 ملايين يورو لتشيلسي بخلاف الإضافات المرتبطة بالأهداف فقط وليس البطولات".

وأضاف رومانو عبر حسابه على فيس بوك "وافق لوكاكو على خفض راتبه إلى 8 ملايين يورو، لأنه أراد العودة إلى إنتر".

وتابع "تشيلسي سيوفر قيمة راتب لوكاكو، وسيحاول استثمار الأمر في صفقات الجديدة مثل الثنائي جوليس كوندي ورحيم سترلينغ".

وأكد "لوكاكو رفض العديد من العروض، لأنه أراد العودة لإنتر. المالك الجديد للبلوز والمدرب توخيل وافقا على رحيل اللاعب، بعد الجلوس معه".