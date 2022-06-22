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مونديال قطر: 40 مليون طلب وبيع 1.2 مليون تذكرة

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 16:29

مونديال قطر: 40 مليون طلب وبيع 1.2 مليون تذكرة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بيعت نحو 1.2 مليون تذكرة لحضور مباريات بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر نهاية العام الجاري، وذلك بعد فترة البيع الثانية؛ حسب ما أورد أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي اليوم، الأربعاء.

وذكر الذوادي، أن "هناك طلبا قياسيا لتذاكر البطولة العالمية المقامة مرة كل أربع سنوات، إذ تم شراء نحو 1.2 مليون تذكرة وهذا يعني أن الناس تشتري ومتحمسة للقدوم إلى هنا، لا شك حيال ذلك".

وفي المجمل، أوضح منظمو كأس العالم الأولى في منطقة الشرق الأوسط، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، تلقي 40 مليون طلب: 17 مليونا في فترة البيع الأول و23 مليونا في الثانية.

وتستعد الدوحة التي يقطنها نحو 2.4 مليوني نسمة لتدفق هائل من الزوار، في ظل صعوبة الحصول على غرف فندقية.

وتتراوح خيارات السكن بين الفنادق من فئات 3، 4 و5 نجوم، والشقق والفيلات الفخمة والفنادق العائمة إضافة إلى ما سُمّي بـ"قرى المشجعين والكبائن" (الغرف)، فضلا عن خيارات أخرى مثل ما وصفتها اللجنة بـ"بيوت العطلات" أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.

كما ذكر المنظمون الأسبوع الماضي اعتزامهم تثبيت ألف خيمة تقليدية في الصحراء لاستقبال الزوار. وستُنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالإضافة إلى مواقع أخرى سيُعلن عنها لاحقا.

وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا إلى أن "أكثر من 100 ألف غرفة" متاحة.

كما سيتم تنظيم أكثر من 160 رحلة جوية ذهابا وإيابا في اليوم الواحد من الدول المجاورة في الخليج (الكويت، السعودية، الإمارات وعمان) للسماح لهم باستضافة المشجعين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن نهاية آذار/مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وحدّد فيفا أسعارا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتتغنّى قطر بقرب المسافات بين الملاعب، ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

بودكاست عرب 48

#مونديال قطر
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#تذاكر كأس العالم
#تذاكر المونديال
#مونديال 2022

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