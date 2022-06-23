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زين الدين زيدان يفتح الباب أمام تدريب باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 09:16

زين الدين زيدان يفتح الباب أمام تدريب باريس سان جيرمان
زين الدين زيدان (Getty Images)
عرب ٤٨

فتح المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، الباب أمام تدريب فريق باريس سان جيرمان في المستقبل.

وقال زيدان لصحيفة "ليكيب" عن إمكانية تدريب سان جيرمان في يوم ما إنه "لا يوجد مستحيل أبدا".

وأوضح أنه "بصفتي مدربا، لن يتاح أمامي 50 ناديا يمكنني الذهاب إليهم. هناك احتمالان أو 3 احتمالات فقط".

وارتبط زيدان في الأسابيع الأخيرة بتدريب سان جيرمان، قبل أن ينفي رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، وجود مفاوضات مع المدرب السابق لريال مدريد.

وجاء في العديد من التقارير أن زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا، وينتظر الحصول على فرصة، حال رحيل ديدييه ديشامب، عقب كأس العالم 2022.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان اقترب من إقالة الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، والتعاقد مع مدرب نيس، الفرنسي كريستوف غالتيه.

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#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#رياضة
#كرة قدم
#منتخب فرنسا

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