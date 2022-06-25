المغربي زياش يرحب بالانتقال إلى ميلان

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المغربي، حكيم زياش، في طريقه للرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعانى زياش منذ وصوله إلى "البلوز" في شتاء 2020، قادما من أياكس الهولندي مقابل 40 مليون يورو.

ورغم مشاركته في 44 مباراة طوال الموسم المنصرم، إلا أنه لم يكن مؤثرا في أغلب مواجهات البلوز بمختلف البطولات.

من جانبه، كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن احتمالية رحيل صاحب الـ29 عاما عن ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف.

وأشار إلى اهتمام نادي ميلان، بالتعاقد مع لاعب أياكس السابق لملعب سان سيرو، مما دفعه لبدء محادثاته بالفعل مع ممثلي اللاعب مؤخرا.

وأبدى حكيم زياش انفتاحا في المفاوضات مع مسؤولي الروسونيري، إذ رحب بارتداء قميص بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.