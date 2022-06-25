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كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 08:53

كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي تفكر في الاستغناء عن خدمات نجمها المصري، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مالكي ليفربول لا يمانعون بيع صلاح، حال حصلوا على عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت "ريال مدريد يعتبر من بين الأندية التي تراقب وضع صلاح الدقيق، سيما بعد انتقال ماني إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون إسترليني قبل أيام قليلة".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف العام المقبل، وحينها بإمكانه الانتقال إلى فريق آخر دون مقابل.

ووصلت المفاوضات بين صلاح وليفربول إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب المصري براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني.

ويود ليفربول أن يبقى هداف الموسم الماضي برصيد 31 هدفا في كافة المسابقات، لكنه ليس مستعدا لتجاوز الحد الأعلى للرواتب في النادي.

ويراقب ريال مدريد التطورات وسيكون قادرًا على تقديم صفقة ضخمة، رغم سوء العلاقات بين صلاح ونجوم الفريق الملكي، بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابعت "ذا صن": "ريال مدريد اعتقد أنه سيتعين عليهم الانتظار لمدة عام آخر للحصول على صلاح، لكن موقف ليفربول أصبح أقل تشددًا بعد دفع ما يمكن أن يصل إلى 85.3 مليون إسترليني للتعاقد مع المهاجم داروين نونيز".

وقد تقرر المجموعة الأميركية المالكة لليفربول الاستفادة ماليا من بيع صلاح، لكن دون التخلي عنه لناد منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#ريال مدريد

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