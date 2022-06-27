اليونايتد يرفع عرضه لإقناع دي ليخت بالانضمام

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي زاد من قيمة عرضه من أجل إقناع نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مانشستر يونايتد دائما في اتصالات مباشرة مع برشلونة، والعرض الحالي الذي يناقشه الناديان يبلغ قيمته نحو 65 مليون يورو".

وأضاف "العرض الحالي تم تقديمه بعدما رفض برشلونة العرض السابق بقيمة 60 مليون يورو".

وأتم "حتى الآن لا يوجد أي تغيير من جانب اللاعب ووكلائه".

وكان برشلونة قد ضم دي يونغ في عام 2019، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.