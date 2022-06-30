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التونسية أُنس جابر إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 10:40

التونسية أُنس جابر إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
التونسية أُنس جابر (Getty Images)
عرب ٤٨

مضت النجمة التونسية، أُنس جابر، المصنفة الثالثة تسجيل الإنجازات على الملاعب العشبية وبلغت الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس، أمس الأربعاء، بعد فوز سهل على البولندية، كاترزينا كاوا، القادمة من التصفيات بنتيجة 6 - 4 و6 - صفر.

وأُنس التي وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي مع انطلاق البطولة وهو الأفضل في مسيرتها، تعد واحدة من أبرز المرشحات للقب بعد فوزها بلقب برلين على العشب قبل أسبوعين.

ويوم الأربعاء، بدا أن اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما، والتي بلغت دور الثمانية في نادي عموم إنجلترا العام الماضي، بدأت من حيث انتهت في الدور الأول عندما احتاجت إلى 54 دقيقة فقط لتسحق ميريام بيوركلوند.

وانتصرت أُنس في المواجهتين السابقتين أمام منافستها البولندية البالغ عمرها 29 عاما، ولعبت بشراسة منذ البداية.

وبعد تبادل كسر الإرسال مبكرا، نجحت أُنس في العثور على نقاط الضعف في أداء كاوا، التي تلعب على الملاعب العشبية لأول مرة، وكسرت إرسالها في الشوط التاسع قبل أن تحسم المجموعة في الشوط التالي.

وظهرت معاناة كاوا من إصابة في الكتف في المجموعة الثانية، وطلبت وقتا للعلاج عند تأخرها 3 - صفر، ولم تقدم الكثير عند عودتها إلى أرض الملعب.

وتعثرت أُنس عند حسم المباراة، إذ احتاجت إلى خمس فرص لإنهاء المواجهة.

وتلعب أُنس التي أصبحت، الأسبوع الجاري، صاحبة أفضل تصنيف للاعبة أفريقية على الإطلاق، أمام الفرنسية ديان باري المصنفة 77 عالميا من أجل مكان في الدور الرابع.

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#بطولة ويمبلدون للتنس
#أُنس جابر
#تونس
#رياضة نسائية

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