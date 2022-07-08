بايرن ميونخ يرد على إمكانية ضم موراتا

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني رد على إمكانية التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويبحث الفريق البافري عن مهاجم بديل لتعويض الرحيل المحتمل لهدافه الأول، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لموقع "سبورت 1"، فإن موراتا عُرض على بطل البوندسليغا منذ أسابيع، لسد ثغرة الرحيل المرتقب لصاحب الـ33 عاما.

ورغم ذلك، فإن الإدارة البافارية رفضت على الفور، الدخول في محادثات مع مهاجم يوفنتوس السابق، حيث لم تكلف نفسها عناء الدخول في مناقشات حول سعر الصفقة.

يأتي ذلك بعدما أعلن مسؤولو بايرن ميونخ، عدم عزمهم أيضا على التعاقد مع كريستيانو رونالدو، المحتمل رحيله عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.