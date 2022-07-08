بوغبا في طريقه للعودة إلى يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الفرنسي، بول بوغبا، بات على أعتاب العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حسب ما ألمح اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، الجمعة.

وسينضم لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 29 عاما بعقد حر إلى صفوف "بيانكونيري"، مقابل راتب سنوي مقدَّر بـ8 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت.

ونشر بوغبا مقطع فيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز. ارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوفنتوس وقال بالإيطالية "إلى اللقاء".

وستكون فرصة بوغبا متاحة لاستعادة ثقته بنفسه قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، مع يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري التواق لاستعادة أمجاده، بعد اكتفائه بالحلول رابعا في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان ناديه السابق مانشستر يونايتد قد أعلن مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وكان بوغبا قد حمل ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوغبا إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يقدّم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات إلى جانب أندريا بيرلو والتشيلي أرتورو فيدال أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.

وكانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الرابطة الإنجليزية.

وأدّت مشاكله البدنية إلى خوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع المسابقات الموسم المنصرم الذي انتهى مخيبًا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانضم بوغبا إلى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 قادمًا من لوهافر وحقق معه كأس إنجلترا للناشئين، قبل أن يرتقي إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته إلى تورينو. كان موسم 2018-2019 الأفضل له في إنجلترا بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفًا في 47 مباراة.